I danni allo stadio Silvio Piola durante la finale di Coppa Italia saranno risarciti dall’Alessandria

Alessandria – Per i danni causati da alcuni teppisti tra i tifosi dell’Alessandria durante la finale di Coppa Italia di Eccellenza vinta dai Grigi contro il Cuneo, sono arrivate le scuse del presidente dell’Alessandria Antonio Barani, che ha detto di avere telefonato sia a Mauro Foschia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Piemonte-Valle d’Aosta, che a Ludovic Deléchat, presidente della Pro Vercelli. Mauro Foschia, presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti-Figc ha detto che la Figc garantirà il risarcimento a carico dell’Alessandria che sarà anche multata. Il presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi ha telefonato a Roberto Scheda (nella foto) sindaco di Vercelli per porgere le scuse sui fatti incresciosi compiuti dai tifosi alessandrini.