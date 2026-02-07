Le proposte del Piemonte alla BIT 2026

Milano – L’eccellenza del sistema turistico piemontese si racconta alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, l’appuntamento di riferimento per il mercato globale del viaggio ospitato a Fiera Milano Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio.

La Regione Piemonte, insieme a Visit Piemonte, presenta una proposta organica dove istituzioni, Agenzie turistiche locali e operatori professionali si uniscono per raccontare una destinazione sempre più capace di attrarre il turista italiano e e internazionale. Una presenza che interpreta perfettamente il tema portante della BIT 2026 “Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi”. Il Piemonte si propone infatti come territorio capace di creare connessioni stabili tra patrimonio storico-naturale, innovazione tecnologica e accoglienza consapevole, con un modello di viaggio dove l’esperienza si fonde con il rispetto e la valorizzazione del paesaggio.

“Alla Bit 2026 – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni – si presenta un palinsesto che armonizza le proposte delle Atl e dei territori con la regia della Regione nel segno del nuovo brand ‘Eccellenza Piemonte – Piemonte Is’, destinato a valorizzare l’autenticità piemontese durante tutto l’anno attraverso grandi eventi e itinerari d’eccellenza. I numeri straordinari delle festività di fine anno sono l’ultima conferma in ordine di tempo che la svolta intrapresa dal turismo piemontese comincia a dare i suoi frutti. Dobbiamo rendere sempre più riconoscibile il nostro territorio sui mercati nazionali e internazionali. Per questo, dopo le campagne promozionali sull’agroalimentare e gli sport della neve sulle maggiori tv e nelle Grandi stazioni, il Piemonte si racconterà quest’anno in un programma quasi ininterrotto di ben 66 fiere e borse internazionali”.

In questa prospettiva, la presenza nello Spazio Piemonte di uno spazio dedicato ai parchi, fortemente voluto dall’Assessorato, esprime la volontà di valorizzare il patrimonio naturale tramite competenze specializzate.

L’Istituto italiano Turismo per Tutti (IsiTT) e la Consulta per le Persone in Difficoltà (Cpd) partecipano insieme come operatori per garantire standard di eccellenza del servizio e promuovere una cultura dell’accessibilità. La loro presenza congiunta assicura un approccio inclusivo in ogni ambito del sistema turistico, rendendo l’intera offerta piemontese accogliente e fruibile da parte di ogni cittadino e visitatore.

La visione di un turismo aperto e di qualità trova la sua naturale evoluzione nel progetto “Piemonte is”, il nuovo ecosistema di comunicazione che identifica la qualità autentica del territorio, unendo l’attrattività turistica al prestigio dell’agroalimentare e trasformando ogni prodotto tipico in un ambasciatore del gusto e del saper fare piemontese.

Il programma

Il palinsesto si inaugura con l’approfondimento dedicato alle quattro stagioni dell’outdoor nel Cuneese, un’offerta integrata che vuole esaltare la fruizione sostenibile dei paesaggi montani e collinari valorizzando un modello di turismo attivo che rispetta l’ambiente e promuove il benessere a contatto con la natura.

Si prosegue con i grandi eventi di Torino e del Piemonte (CioccolaTò, Frecciarossa Final Eight di basket, Salone Internazionale del Libro, Terra Madre Salone del Gusto, Salone dell’Auto, Europei di Volley, Artissima, Nitto ATP Finals, Torino Film Festival, Campionato Nazionale di pugilato e molto altro), confermando la capacità del territorio di offrire esperienze di eccellenza durante tutto l’anno.

L’offerta si arricchisce con Maps (Mete Artistiche Per la Sostenibilità), progetto che unisce cultura transfrontaliera e sostenibilità tramite laboratori, residenze artistiche e camminate narrative), con le reti cicloturistiche del Biellese, con l’anteprima della Passione di Sordevolo 2027, nella gestione dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato, dove l’adozione di strumenti digitali avanzati garantisce un’accoglienza qualificata e moderna, nella valorizzazione del Cammino di San Michele, che attraversa i territori della provincia di Alessandria unendo spiritualità e paesaggio, e nella rassegna Risò di Vercelli, dedicata alla cultura risicola e alle tradizioni legate alla coltivazione del riso. Completano la proposta gli itinerari tra i laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, che valorizzano borghi medievali e castelli in un’ottica di turismo green e culturale.