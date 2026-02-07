Morto l’anziano investito due volte sulle strisce a Genova

Genova – Morto dopo quasi due mesi di ricovero il 78enne Filippo Furitano investito due volte in pochi secondi sulle strisce pedonali a Genova in piazza Leonardo da Vinci il 9 dicembre scorso da due auto, una delle quali si è allontanata senza prestare soccorso. L’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza dell’incrocio con via Boselli, nel quartiere di Genova Albaro, quando è stato preso in pieno da una macchina. Sbalzato in aria rimane immobile qualche metro più avanti sull’asfalto.

Dopo pochi secondo arriva una seconda auto che gli passa sopra, davanti agli occhi dei passanti che avevano assistito alla scena.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118.