Pallacanestro Serie B interregionale – Il Gulliver Tortona supera Marnate e ottiene la seconda vittoria consecutiva

Tortona ( Gulliver Tortona – Marnatese 93-75) – Seconda vittoria casalinga consecutiva per il Gulliver Supermercati Derthona, che al Pala Camagna supera con autorità la MaGo Marnatese con il punteggio di 93-75, ribaltando anche la differenza canestri dello scontro d’andata. L’avvio di gara è subito convincente per i padroni di casa, che impongono ritmo e intensità sin dalle prime azioni, prendendo rapidamente il controllo del match. Al termine del primo quarto il Gulliver Derthona conduce già 26-16, indirizzando l’inerzia della partita. Nel secondo periodo sale in cattedra Bellinaso, protagonista di una fase offensiva di grande efficacia: due triple consecutive e un’ottima precisione dalla lunetta permettono ai Leoni di allungare fino al +20. La formazione lombarda tenta di restare agganciata affidandosi al tiro da fuori, ma Derthona gestisce con lucidità il vantaggio, andando all’intervallo lungo sul 60-42. Nella ripresa l’inerzia non cambia: le due squadre si affrontano a viso aperto senza strappi decisivi, ma i Leoni controllano con maturità il margine costruito nei primi due quarti, mantenendo Marnate a distanza di sicurezza fino alla sirena finale. Per il Gulliver Derthona arriva così un successo importante, il secondo consecutivo tra le mura amiche. Con questa vittoria la squadra di coach Talpo sale a 12 punti in classifica, raggiungendo proprio Marnate al dodicesimo posto. Il prossimo impegno nel campionato di Serie B Interregionale è in programma domenica 15 febbraio, in trasferta a Nerviano.

Gulliver Tortona – Marnatese

Parziali: 26-18, 34-24, 19-18, 14-15

Derthona: Di Meo 17, Fogliato 3, Bottelli 15, Furfaro, Chikal 2, Wilkinson, Pisati 6, Bellinaso 19, Coulibaly 6, Solazzi 2, Josovic 20, Taverna 3. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi

Marnatese: Volpe, Petrozza ne, Augusto 3, Moscatelli 6, Sartori 7, Borsani 17, Bresolin 2, Doneda 32, Colombo 4, Scaltritti 2, Calzavara 2. All. Donati