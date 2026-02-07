Pallavolo Serie B1 – Acrobatica cade sotto i colpi di Vigevano: battuta Alessandria per 3-1

Vigevano ( Florens Vigevano – Alessandria Volley 3-1) Dopo il rientro dalla pausa del campionato l’Alessandria Volley è stata sconfitta da Florens Vigevano per 3-1. Una partita difficile che le ragazze di coach Napolitano hanno interpretato al meglio senza però portare a casa punti. Con le avversarie sopra di due set le alessandrine vincono il terzo alimentando un pò le speranze e riaprendo la partita. Nel quarto però la formazione di casa chiude i conti e vince uno scontro diretto decisivo sia per la classifica che per il morale. Una partita in cui l’ Alessandria Volley ha tenuto testa a Vigevano per i primi due set salvo poi soccombere nell’ultimo. Una classifica che vede le ragazze dell’Alessandria frenare dopo quattro vittorie consecutive.

Florens Vigevano – Alessandria Volley

Parziali: 25-23/25-19/27-29/25-22

Florens Vigevano: 14 Beretta, 15 Gulli, 4 Soffiato, 10 De Bortoli, 12 Banfi, 13 Valli, 17 Ferravante, 3 Rossi, 7 Bellinzona, 8 Deambrogio, 16 Armoni, 9 Ferrari, 11 Colombo. Coach Colombo

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano