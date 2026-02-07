Picchiato ripetutamente dai genitori per i brutti voti, un minore chiede aiuto alla Polizia

Novara – A causa dei voti bassi presi a scuola un giovane studente di 15 anni è stato picchiato dai genitori, originari del Bangladesh, con cinture, fili di carica batterie, una scopa, un bastone di legno, utensili da cucina. Tutto ciò più volte alla settimana da quando il ragazzino aveva sei anni. Alla fine non ce l’ha più fatta e due settimane fa ha vuotato il sacco alla Polizia di Novara, con l’aiuto di uno psicologo. Il quindicenne è stato poi affidato ai servizi sociali e i genitori sono stati denunciati per maltrattamenti. La decisione di chiedere aiuto alla Polizia era arrivata dopo essersi confidato coi genitori d’un amico, ma anche richiedendo l’aiuto di una nota app di intelligenza artificiale.