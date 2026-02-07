Ragazza di 17 anni trovata morta: forse strangolata

Nizza Monferrato (AT) – Ritrovato corpo di una ragazza di 17 anni nel Rio Nizza. ulla vicenda indagano i Carabinieri del comando provinciale di Asti, che hanno immediatamente allertato il pm della Procura di Alessandria. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la giovane potrebbe essere stata strangolata e poi gettata in un canale. La ragazza aveva trascorso la serata in alcuni locali della città insieme ad amici, per poi allontanarsi. A ritrovare il corpo sarebbero stati proprio alcuni amici, che si sono gettati nel canale nel tentativo di prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri ma, purtroppo, per la giovane non c’era più nulla da fare. Al momento non risultano persone fermate. Gli investigatori stanno ascoltando gli amici e i conoscenti della ragazza per ricostruire le sue ultime ore di vita e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.