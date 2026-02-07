Tortona: arrestato pusher e sequestrati 1 kg di droga e 176.000 euro

Tortona (AL) da Italpress – I Carabinieri di Tortona, in provincia di Alessandria, hanno arrestato uno spacciatore di 36 anni in fuga dallo scorso ottobre, l’operazione ha portato al sequestro di un chilo di droga e di una somma pari a 176 mila euro in contanti.

È questo l’esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura, che ha permesso di rintracciare l’uomo nel milanese: per lui l’accusa è non solo di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ma anche di fabbricazione di documenti di identificazione contraffatti. L’attività trae origine da un controllo stradale effettuato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile lo scorso ottobre a Pontecurone. Nella circostanza, i Carabinieri avevano intimato l’alt a un’auto, poi risultata a noleggio, guidata da un uomo che, durante l’identificazione, aveva aggredito e ferito uno dei carabinieri, riuscendo a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti.

All’interno del veicolo abbandonato, la pattuglia aveva rinvenuto circa 150 mila euro e oltre un chilo di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, già confezionate in panetti per la distribuzione. Le ricerche per rintracciare l’uomo e le successive indagini hanno portato, grazie all’analisi tecnica dei flussi di comunicazione, allo studio del traffico di cella e all’incrocio dei dati identificativi dei dispositivi, a ricostruire la rete di contatti dello spacciatore.

Parallelamente, i Carabinieri hanno fatto accertamenti in diverse società di noleggio fra Torino e l’hinterland milanese, che hanno evidenziato come l’uomo utilizzasse prestanome compiacenti e documenti falsi per eludere i controlli e dissimulare la reale identità. I servizi di osservazione e pedinamento hanno poi consentito di individuare il nascondiglio del ricercato in provincia di Milano. Al momento del fermo, i Carabinieri hanno proceduto a una nuova perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di altri 26 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, e di nuovi documenti falsificati pronti per essere utilizzati.