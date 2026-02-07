Zoe, trovata morta in un torrente, uccisa per un rifiuto dall’amico invaghito di lei

Asti – Ha confessato Alex Manna, 20 anni l’”amico” invaghito di Zoe Trinchero di 17 anni (nella foto), trovata morta a Nizza Monferrato https://www.alessandriaoggi.info/sito/2026/02/07/ragazza-di-17-anni-trovata-morta-forse-strangolata/. L’avrebbe colpita ripetutamente a pugni al volto. La giovane avrebbe tentato di urlare e di difendersi, ma sarebbe stata infine strangolata, senza riuscire a sottrarsi alla violenza. Dopo l’aggressione, Manna si sarebbe allontanato dal luogo del delitto per rientrare a casa e cambiarsi gli abiti, sporchi del sangue della vittima. A scatenare il Manna sarebbe stato un rifiuto di Zoe alle sue avances. I due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un’altra persona. Di fronte al rifiuto della ragazza, sarebbe scattata una reazione violenta culminata nell’aggressione mortale. Zoe Trinchero è stata trovata senza vita in un corso d’acqua. Lavorava nel bar della stazione della città. Ieri sera, dopo avere salutato il titolare dell’esercizio commerciale, è andata a cena con un gruppo di amici a casa di uno di loro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Zoe e Alex ci avrebbero trascorso la serata, per poi allontanarsi insieme. Poco dopo, lui avrebbe contattato gli stessi amici sostenendo che entrambi erano stati aggrediti da un uomo di origine nordafricana, noto in città per gravi problemi psichiatrici. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all’abitato di Incisa. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.