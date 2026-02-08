Calcio Eccellenza – Continua a vincere l’Alessandria: superato 2-1 il Monregale

Alessandria ( Alessandria Calcio – Monregale 2-1) – Danno seguito alla vittoria della Coppa Italia i grigi che ottengono la quinta vittoria consecutiva, con la striscia vincente che si allunga grazie al successo per 2-1 sul Monregale mantenendo così il distacco dalle dirette inseguitrici. Non succede nei primi 10′ in cui le due squadre si studiano senza creare grossi pericoli. Al 12′ però i grigi passano: Morganti in area serve Piana al centro che a porta semi- sguarnita porta in vanataggio l’Alessandria. Al 25′ tiro da fuori di Nicco che supera la traversa. Al 39′ occasionassima per gli ospiti: Bongiovanni colpisce la traversa con la coscia dopo essere stato servito in mezzo da Canova. Nel coendo tempo spinge di più il Monregale che al 20′ trova il pareggio: calcio di rigore per un fallo di mano in area. Della battuta si incarica Di Salvatore che spiazza Colla e ristabilisce l’equilibrio: 1-1. Passano cinque giri di lancette e l’Alessandria trova il penalty: Diop ostacolato in area e messo giù, il numero 9 dal dischetto infila la palla sotto la traversa e porta di nuovo i ragazzi di Merlo in vantaggio. Nel finale forcing degli ospiti che non produce grosse chance se non qualche tiro da fuori. Finisce 2-1 e altro successo per i Grigi

Alessandria Calcio – Monregale Calcio

Gol: pt 12’Piana; st 20′ Di Salvatore rig,, 25′ Diop rig.

Alessandria Calcio: 22 Colla, 2 Cociobanu, 4 Morganti (1’st Vanegas), 5 Tos, 6 Cesaretti (22′ Camara), 7 Picone, 8 Nicco, 9 Diop (45′ Laureana), 11 Piana, 18 Pellegrini (9’st Nani), 24 Cirio (22′ Ventre). In panchina: 1 Menino, 16 Straneo, 21 Cargiolli, 19 Sacco. All. Merlo

Monregale: 1 Piazzolla, 4 Passero, 5 Delsanto, 6 Mulassano, 7 Porcaro (43′ Mellano), 9 Comino, 11 Di Salvatore, 16 Botasso, 18 Canova (25’st Alfieri), 21 Bongiovanni, 27 Girando. In panchina: 12 Bergesio, 8 Ratto, 17 Ornato, 20 Vella, 24 Demichelis, 26 Dhahri. All. Magliano

Arbitro: Martello di Collegno