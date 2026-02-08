Calcio Serie A – La Juve prende la Lazio nel finale: finisce 2-2

Torino ( Juventus – Lazio 2-2) – La domenica della Serie A si chiude con una partita dall’elevatissima intensità e dal grande spettacolo, che viene risolta proprio all’ultimo respiro. La Juventus rimonta infatti due gol di svantaggio alla Lazio e ottiene un pari che sa d’impresa, raggiungendo i biancocelesti sul 2-2. Dopo i gol di Pedro (47′) e Isaksen (49′), la Vecchia Signora aggredisce il match nella ripresa e accorcia con McKennie (59′). Il pari, che consolida la top-4, arriva al 96′ con Kalulu. Nei primi minuti le squadre si studiano e regna l’equilibrio, ma le chances reali sono della Juventus: Cambiaso saggia i riflessi di Provedel, che effettua un autentico miracolo su Bremer. Reagisce la Lazio, che però vive un grande spavento al 27′: gol annullato a Koopmeiners, Thuram si trovava infatti in fuorigioco. Il match è vibrante e si sblocca quando meno te l’aspetti, dopo un breve periodo di trincea dei biancocelesti. Ci pensa Pedro a spezzare l’equilibrio (47’pt): errore di Locatelli, assist di Maldini e gol del veterano. La ripresa non inizia col piede giusto per la Juventus, che incassa subito il raddoppio: Cataldi serve Isaksen, che salta Cambiaso e sigla il 2-0 (49′). Yildiz suona la carica e impegna Provedel, e al 59′ la Juventus la riapre: testa di McKennie ed è 2-1. Sembra tutto finito invece al 96′, su uno spunto di Boga, Kalulu insacca il 2-2 in proiezione offensiva. Openda sfiora addirittura la vittoria bianconera e Spalletti sorride, salendo a 46 punti e rimontando un doppio svantaggio. Lazio ottava a quota 33 punti, pesano le energie ridotte nella ripresa.

Juventus – Lazio

Gol: 47′ pt Pedro , 3′ st Isaksen , 14′ st McKennie , 51′ st Kalulu.

Juventus(4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (31′ st Kelly), Cabal (1′ st Zhegrova); Locatelli (39′ st Miretti), Thuram; Cambiaso (31′ st Boga), McKennie (39′ st Openda), Yildiz; David.. In panchina: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceiçao, Adzic, Kostic.. Allenatore: Spalletti.



Lazio (4-3-3) – Provedel; Marusic, Gila (32′ st Romagnoli), Provstgaard (39′ st Patric), Nuno Tavares; Basic (1′ st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (22′ st Cancellieri), Maldini, Pedro (22′ st Noslin).In panchina: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek.. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Guida.