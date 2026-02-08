Calcio Serie A -Nerazzurri scatenati: battono 0-5 il Sassuolo e allungano sul Milan

Reggio Emilia ( Sassuolo – Inter 0-5) – È un assoluto dominio dell’Inter quello che va in scena al Mapei Stadium nella 24ª giornata di Serie A. La formazione di Chivu batte infatti 5-0 il Sassuolo di Grosso e sale a +8 in classifica sul Milan: i rossoneri avranno però da recuperare il match con il Como. Lo show nerazzurro inizia già all’11’, quando Bisseck stacca altissimo nel cuore dell’area di rigore avversaria e incorna in rete il perfetto cross da calcio d’angolo di Dimarco. Sempre il terzino interista torna poi a spolverare il suo magico mancino al 17’, colpendo una traversa direttamente su punizione, prima di pescare al 28’ il taglio di Thuram: il francese anticipa di netto Muharemovic e timbra il raddoppio. Il Sassuolo prova quindi a reagire e al 41’ trova il gol con Thorstvedt, ma la rete del norvegese viene annullata per una posizione iniziale di fuorigioco. A portarsi sul 3-0 è allora l’Inter al 50’ con Lautaro Martinez (complice un Muric non perfetto), con Akanji che cala poi il poker quattro minuti più tardi: anche questa volta il passaggio vincente lo effettua dalla bandierina Dimarco, al suo terzo assist di giornata. Gli emiliani accusano il colpo e restano pure in dieci uomini per il rosso a Matic: appena ammonito, il serbo si conquista un ingenuo secondo giallo per proteste. Le emozioni non sono però ancora finite, visto che nel finale c’è spazio anche per la manita a firma Luis Henrique: il brasiliano trova un super gol all’89’. L’Inter vince così 5-0 e manda un nuovo messaggio a tutte le rivali per lo Scudetto.

Sassuolo – Inter

Gol: 11’ Bisseck, 28’ Thuram, 5’ st Lautaro, 9’ st Akanji, 44’ st Luis Henrique

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (26’ st Garcia); Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi (15’ st Coulibaly), Pinamonti (26’ st Nzola), Lauriente (15’ st Lipani). In panchina: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (19’ st Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (19’ st Frattesi), Mkhitaryan (26’ st Diouf), Dimarco; Lautaro (31 st Esposito), Thuram (31’ st Bonny). In panchina : Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Cocchi. Allenatore: Chivu.

Arbitro: Chiffi