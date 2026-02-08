Calcio Serie B – Il Monza recupera l’Avellino e vince per 2-1

Monza ( Monza – Avellino 2-1) – Si chiude con un importante successo per il Monza la 23ª giornata di Serie B. I brianzoli battono infatti 2-1 l’Avellino al Brianteo, dove Biasci porta avanti gli ospiti (52’), mentre Cutrone (78’) e Pessina (rigore 86’) ribaltano tutto a favore dei padroni di casa: per l’ex Como è il primo gol coi biancorossi. La formazione di Bianco sale così a 47 punti, sorpassando Palermo e Frosinone in classifica e prendendosi il secondo posto: è -3 dal Venezia capolista. Al Brianteo va in scena Monza-Avellino, match che registra il suo primo grande episodio intorno alla mezz’ora. Azzi prova una conclusione di potenza in area e il suo tiro sbatte sul braccio di Enrici, portando Marinelli ad assegnare un calcio di rigore ai padroni di casa: il Var richiama però l’arbitro per mostrargli come il difensore ospite stesse tentando di togliere il braccio e il direttore di gara revoca quindi il penalty. Né la squadra di Bianco né quella di Biancolino trovano il colpo per sbloccare la gara e il primo tempo si chiude allora sullo 0-0, risultato che cambia però al 52’: Biasci sorprende infatti Thiam con un destro da fuori area e porta in vantaggio l’Avellino. Il Monza non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, trovandolo al 78’: a fare 1-1 di testa è Cutrone, al primo gol con la maglia biancorossa. I brianzoli insistono e all’86’ salgono pure sul 2-1: Marinelli fischia un rigore per un fallo di mano di Fontanarosa e Pessina batte Daffara dagli undici metri. Grazie a questo successo, il Monza si porta a 47 punti e si prende il secondo posto, a -3 dal Venezia capolista: superate in graduatoria Frosinone e Palermo. L’Avellino resta invece dodicesimo, con 28 punti.

Monza – Avellino

Gol: 8′ st Biasci , 32′ st Cutrone, 41′ st rig. Pessina

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson (23′ st Ciurria), Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang (30′ st Colombo), Pessina, Azzi; Colpani (30′ st Alvarez), Hernani (15′ st Caso), Mota (15′ st Cutrone). All. Bianco. In panchina. Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Forson, Keita Balde, Bakoune, Capolupo

Avellino (3-5-2): Daffara ; Enrici (42′ st Insigne ), Simic , Fontanarosa ; Missori , Palumbo (19′ st Armellino ), Le Borgne , Besaggio , Sala (35′ st Cancellotti ); Biasci (35′ st Pandolfi ), Patierno (19′ st Tutino). All. Biancolino . In panchina. Iannarilli, Palmiero, Russo, D’Andrea, Sgarbi, Reale, Milani

Arbitro: Marinelli