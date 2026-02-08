Calcio Serie C – Brutta sconfitta per l’Inter U23: la Triestina cala il poker

Trieste ( Triestina – Inter U23 4-1) – Avvio gradevole con una buon palla gol per entrambe le squadre, gli ospiti passano poco dopo il quarto d’ora su azione d’angolo ma l’Unione c’è, reclamando invano un rigore al 21′ e trovando il pari con un preciso mancino di Tonetto al 25′. La sfida ristagna un po’ in fatto di emozioni nella fase centrale, la Triestina però staziona maggiormente nella trequarti ospite e con un finale di tempo in crescendo trova il sorpasso, grazie a un preciso rigore di D’Urso procurato da un generoso pressing di Faggioli in area nerazzurra. Unione a un passo dal tris subito in avvio di ripresa, Calligaris è però prodigioso nel togliere dal ‘sette’ una gran punizione di Jonsson. La Triestina arremba anche nei minuti successivi, creando due pericolosi presupposti con Ascione e un terzo con Faggioli, tutto nei primi dieci minuti. I nerazzurri non danno segni di reazione e l’Unione continua a macinare gioco, trovando il meritato tris con una strepitosa giocata corale finalizzata da D’Urso a 20′ dal termine. Il finale vede la Triestina sfiorare il poker con Kosijer e successivamente con Voca, la quarta rete arriva allo scadere del recupero con un rigore di Faggioli, meritatissima gioia per il grande lavoro fatto dall’attaccante in tutta la gara e punto esclamativo a una fantastica prova di squadra.

Triestina – Inter U23

Gol: 7′ pt C. Alexiou , 25′ pt M. Tonetto , 49′ pt Rig. C. D’Urso , 24′ st C. D’Urso , 50′ st A. Faggioli

Triestina (3-4-1-2): 1 Matosevic; 78 Anton (64′ 2 Silvestro), 23 Silvestri (79′ 5 Kosijer), 14 Anzolin; 21 Tonetto, 17 Jonsson, 15 Voca, 26 D’Amore (93′ 20 Davis); 10 D’Urso; 27 Faggioli, 77 Ascione (93′ 28 Pedicillo). In panchina : 22 Borriello, 30 Neri, 6 Begheldo, 8 Attys, 13 Mullin, 16 Vicario, 29 Kljajic, 32 Okolo, 43 Gningue. Allenatore: Giuseppe Marino

Inter U23 (3-4-2-1): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (77′ 21 Zouin), 5 Alexiou (58′ 15 Stante); 77 Amerighi (58′ 11 Agbonifo), 37 Kaczmarski, 4 Zanchetta (58′ 4 Bovo) 25 David; 44 Berenbruch, 9 Topalovic (70′ 90 Lavelli); 20 La Gumina. In panchina : 1 Melgrati, 12 Raimondi, 16 Venturini, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 39 Bovio Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Dorillo