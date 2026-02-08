Calcio Serie C -Il Bra cade nel finale: sconfitta per 2-1 a Livorno

Livorno ( Livorno – Bra 2-1) – Successo pesantissimo per il Livorno, che al “Picchi” supera il Bra 2-1 con una rete allo scadere di Di Carmine e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa per restare in categoria. Una sfida tesa e combattuta, risolta solo nei minuti finali dopo il momentaneo pareggio degli ospiti. Il primo tempo è stato avaro di occasioni, con ritmi bassi e poche emozioni. Il Livorno ha provato a gestire il possesso senza però trovare spazi, mentre il Bra si è reso pericoloso soprattutto in contropiede. La gara si è accesa nella ripresa: al 51’ Dionisi ha sbloccato il risultato con una punizione diretta che ha sorpreso la difesa giallorossa, facendo esplodere il Picchi. Quando la vittoria sembrava a portata di mano, all’86’ è arrivato il pari degli ospiti con Lionetti, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra e a battere Seghetti nonostante una conclusione non pulita. Nei sei minuti di recupero finali, gli amaranto hanno spinto alla ricerca del successo e al 92’ hanno trovato il gol che ha deciso la partita: sugli sviluppi di un’azione insistita, dopo una respinta corta del portiere su un tentativo ravvicinato, Di Carmine è stato il più lesto di tutti a colpire di testa e a firmare il 2-1 definitivo.

Livorno – Bra

Gol: 51’ Dionisi, 86’ Lionetti, 92’ Di Carmine.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Tosto, Falasco; Luperini (77’ Bonassi), Odjer (70’ Hamlili), Marchesi; Biondi (70’ Panaioli); Dionisi (70’ Malagrida), Di Carmine (97’ Vayrynen). In panchina.: Tani, Ciobanu, Haveri, Baldi, Camporese, Ghezzi. All.: Venturato.

Bra (3-5-2): Renzetti; Fiordaliso, De Santis, Sganzerla; Maressa (74’ Lia), Campedelli (74’ La Marca), Lionetti, Brambilla (63’ Tuzza), Milani (63’ Capac); Baldini (88’ Armstrong), Sinani. In panchina Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Pretato, Scapin, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini. All.: Nisticò.

Arbitro: Burlando di Genova.