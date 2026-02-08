Calcio Serie C – Successo a Lecco per la Pro Vercelli: finisce 0-2

Lecco ( Lecco – Pro Vercelli 0-2) – Una partita per convincere e dare seguito alla vittoria del derby: una vittoria che dà continuità e dimostra quanto la Pro possa far paura alle prime della classifica. Dopo il pareggio col Brescia in casa, Sow e Comi confermano che la Pro c’è e può far la voce grossa con tutti. Al 22’ è la Pro Vercelli ad affacciarsi pericolosamente sulla porta avversaria con Comi, dopo una palla persa da Rizzo. Tre minuti più tardi arriva la prima ammonizione per le Bianche Casacche: Piran ferma un’azione avversaria con troppa veemenza. Al 30’ arriva il gol di Sow: sugli sviluppi di un calcio di punizione raccoglie la sponda di un compagno e, a botta sicura, batte Furlan.Vengono concessi 8 minuti di recupero nel primo tempo. Il Lecco prova a spingere, ma è la Pro a restare sul pezzo. In un momento di pressione dei padroni di casa, la Pro colpisce ancora: cross di Piran dalla destra e Comi si avventa siglando il suo sesto gol in campionato, mettendo una seria ipoteca sull’andamento del match. È il 48’. La ripresa inizia con un Lecco carico, deciso a cercare il pareggio, e una Pro che effettua subito il primo cambio: fuori l’ammonito Piran, dentro il nuovo arrivato Perotti. Al 56’ Burruano in azione personale colpisce il palo; sulla ribattuta Akpa Akpro non riesce a ribadire in rete. All’85’ ultimi due cambi per la Pro: dentro Mallahi e Satriano, fuori Akpa Akpro e Comi. Una mossa per puntare sulle ripartenze negli ultimi minuti. Al 4° di recupero Satriano rovina il suo esordio italiano con un rosso a metà campo, per un intervento da dietro evitabile. La panchina non ci sta e chiede il FVS, ma dopo una breve revisione il direttore di gara conferma la sua decisione. Non il miglior debutto per il nuovo arrivato. Il Lecco esce con le ossa rotte dal proprio stadio, sia per il risultato che per un’infermeria che continua ad affollarsi.

Lecco -Pro Vercelli

Gol: 30′ A. Sow , 45’+3′ Comi

Lecco (3-5-2): Furlan; Rizzo, Marrone, Lovisa (dal 66′ Ferrini); Pellegrino, Zanellato (dal 59′ Nova), Metlika, Bonaiti, Duca (dal 74′ Sipos); Furrer (dal 59′ Anastasini), Parker (dal 59′ Konate). A disposizione: Dalmasso, Constant, Battistini, Mihali, Romani, Meleddu, Kritta. All. Valente.

Pro Vercelli: Livieri; Piran (dal 46′ Perotti), Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti (dal 76′ Clemente), El Bouchataoui, Burruano; Akpa Akpro (dall’86’ Mallahi), Comi (dall’86’ Satriano), A. Sow (dal 76′ Pino). A disposizione: Anfossi, Rosin, Rutigliano, Ronchi, Boufandar, Regonesi. All. Santoni.

Arbitro: Mazzer di Conegliano