Calcio Serie C – Vittoria in trasferta per la Juventus Next Gen: 0-3 a Sassari

Sassari ( Torres – Juventus U23) – Importante vittoria in trasferta per la Juventus Next Gen che sblocca la gara nel primo tempo dal dischetto con Puczka e approfitta al meglio della superiorità numerica per arrotondare il punteggio nella ripresa: finisce 3-0 in favore dei bianconeri contro la Torres, con le reti nel secondo tempo di Guerra e Cerri. Parte bene la Juventus Next Gen in una trasferta su un campo complicato e pesante come quello di Sassari: Owusu dopo due minuti ci prova dalla distanza, mentre 60 secondi dopo è Pagnucco a partire sulla destra e sterzare sul sinistro, facendo partire poi una conclusione a giro respinta da un ottimo intervento di Zaccagno. La Juventus Next Gen è padrona del campo e al 9’ Deme va di nuovo vicino al vantaggio: grande azione di Anghelè, dribbling e cross dal fondo con l’attaccante bianconero che in area piccola non riesce a deviare verso la porta. A cambiare il match è ciò che accade al 27’: la trattenuta di Baldi ai danni di Brugarello viene punita con l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della Juventus Next Gen, confermato anche dopo la revisione all’FVS richiesta dalla Torres. Dagli 11 metri si presenza Puczka che non sbaglia e realizza così il suo sesto gol stagionale. Passano meno di cinque minuti e a chiamare l’FVS è la Juventus per un fallo netto su Gunduz da ultimo uomo da parte di Zambataro: l’arbitro dopo la revisione sventola il cartellino rosso al giocatore della Torres. Serve un altro quarto d’ora scarso per chiudere i conti: al 74′ contropiede perfetto dei bianconeri, con Owusu che verticalizza per Guerra – implacabile davanti a Zaccagno, non sbaglia nel tap-in all’angolo basso. A conferma del fatto che funzionano bene i cambi di mister Brambilla arriva anche il gol di Cerri – subentrato poco prima insieme a Guerra: l’attaccante bianconero deve soltanto spingere in rete il cross telecomandato di un sontuoso Puczka per calare il tris della Next Gen, come sigillo su una grande vittoria in trasferta.

Torres – Juventus Next Gen

Gol: 31’ pt. Puczka (rig.) , 29’ st. Guerra , 38’ st. Cerri

Torres: Zaccagno, Brentan, Di Stefano (39’ pt. Liviero), Luciani (20’ st. Diakite), Mastinu (C) (1’ st. Masala), Baldi, Idda (1’ st. Sorrentino), Sala, Antonelli, Zambataro, Zecca (35’ st. Lunghi). A disposizione: Petriccione, Marano, Giorico, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea. Allenatore: Greco.

Juventus Next Gen: Scaglia, Gil, Puczka, (42’ st. Mulazzi), Owusu, Deme (25’ st. Cerri), Anghelè (25’ st. Guerra), Savio, Faticanti (C) (42’ st. Mazur), Brugarello, Gunduz (35’ st. Macca), Pagnucco. A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Guerra, Van Aarle, Martinez, Licina, Turco. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Bozzetto