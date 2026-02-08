Calcio Serie D – Finisce 2-2 tra Valenzana e Celle Varazze

Valenza ( Valenzana Mado – Celle Varazze 2-2) – Un pareggio per 2-2 che lascia sensazioni contrastanti quello della Valenzana Mado contro il Celle Varazze. Gli orafi muovono la classifica e fanno un piccolo passo verso la salvezza, ma il rammarico è forte per l’errore nel finale di Sattanino che costa la rete del definitivo pareggio ligure. La Valenzana parte forte e passa in vantaggio dopo pochi minuti: sugli sviluppi di un corner battuto da Doria, West è il più lesto ad appoggiare in rete da pochi passi. I padroni di casa tengono a lungo il controllo del match, creando altre buone occasioni con Palazzolo e Doria, mentre il Celle Varazze si rende pericoloso soprattutto con conclusioni dalla distanza di Giorno. Nella ripresa i ragazzi di Pellegrini spingono ancora e sfiorano il raddoppio, ma a metà tempo arriva il pareggio ospite: dopo un errore in uscita di Sattanino, Capra trova il gol dell’1-1 sulla ribattuta. La Valenzana reagisce e torna avanti con Doria, il cui tiro a giro, deviato, beffa Albertoni. Sembra fatta, ma nel finale il Celle Varazze aumenta la pressione e trova il 2-2 con Akkari, pronto ad approfittare di una nuova incertezza del portiere di casa. Un punto a testa che non scontenta del tutto nessuna delle due, ma che lascia alla Valenzana la sensazione di aver sprecato una grande occasione per avvicinarsi in modo più deciso alla salvezza.

Valenzana Mado – Celle Varazze

Gol: 4′ pt R. West , 13′ st E. Capra , 27′ st A. Doria , 42′ st S. Akkari



Valenzana Mado (4-2-3-1): R. Sattanino, M. Ceccarini, M. Saidi, I. Greco, M. Maione, K. Lusha (24′ st. Toniato), A. Doria (30′ st Ciliberto), M. Montini, A. Ciletta, N. Palazzolo (39′ st Carnovale), R. West. In panchina : P. Balducci, R. Sammouni, G. Chelli, J. Torre, , N. Massaro, F. Borgna, A. . All: Pellegrini Luca

Celle Varazze (4-2-3-1): M. Albertoni, L. Stanga, E. Capra, L. Donaggio, F. Giorno ( 35′ st Akkari), A. Scarfò, G. Insolito ( 35′ st Gnecchi), M. Giolfo, M. Bortoletti, S. Ciancio, A. Firman. In panchina: C. Marcone, F. De Benedetti, L. Busicchia, F. Calcagno, , G. Padovan, A. Bertini, R. Miragliotta. All: Pisano Mario

Arbitro: M. Stanzani