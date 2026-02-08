Calcio Serie D – Termina uno a uno tra Gozzano e Derthona: ai padroni di casa rispondono i Leoni

Gozzano ( Gozzano – Derthona 1-1) – Secondo pareggio consecutivo per il Derthona che segue quello di domenica scorsa, con identico risultato, contro la Valenzana. A Gozzano, i padroni di casa sono partiti a ritmo molto elevato e sono stati premiati subito, al 7′ minuto, passano in vantaggio con il classico gol dell’ex, di Alessandro Romairone che ha vestito la maglia bianconera per due stagioni. I ragazzi di Buttu hanno il merito di reagire prontamente e raggiungere il pareggio al 22′ con una bella conclusione dalla lunga distanza di Marcaletti. Nella ripresa partenza rapida, ma meno efficace, dei padroni di casa. Gli allenatori provano a ridisegnare l’assetto tattico delle squadre effettuando tutti i cambi a loro disposizione, ma la partita non offrirà grandi spunti offensivi. Alla fine un punto a testa che accontenta entrambe. Padroni di casa subito aggressivi, gioco rapido e di prima, spicca la vivacità di Pavesi: al 6′ prima conclusione proprio di Pavesi che, appostato sulla destra conclude dal limite dell’area, all’ultimo la difesa tortonese riesce a deviare la palla in calcio d’angolo: battuto con palla tesa rasoterra verso Romairone che impatta al volo e batte con una conclusione di collo l’incolpevole Cizza. E’ la prima rete in stagione per l’ex Derthona. Al 29′ improvviso giunge il pari Derthona: azione prolungata dei leoni, palla che esce dall’area del Gozzano, Gerbino con la coda dell’occhio vede arrivare dalle retrovie Marcaletti, tocca palla verso il difensore che conclude dai venticinque metri e insacca in rete: Aiolfi non fa in tempo ad intervenire. Al 29′ i tortonesi ci riprovano con la prima conclusione di Taverna che rientra da destra verso sinistra e conclude con palla tesa, deviata in calcio d’angolo da Aiolfi. Il primo tempo termina 1-1 . Per il Derthona si tratta si tratta del 4a° pareggio stagionale. Il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: 8 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte

Gozzano – Derthona

Gol: 7′ Romairone, 22′ Marcaletti

Gozzano (3-5-2) : Aiolfi, Masetti, Ornaghi (18′ st Di Giovanni), Dalmasso, Bianchi (18′ st Hoxha), Gemelli (45′ st Gavioli), Carollo, Sarpa, Pennati (29′ st Lettieri), Pavesi (34′ st Pigato), Romairone. In panchina: Mora, Casani, Ahayaoui, Ponti. All.: Manuel Lunardon

Derthona (3-4-2-1): Cizza, Benedetti, Daffonchio, Marcaletti (40′ st Arcidiacono), Disegni (23′ st La Cava), Nobile, Gerbino, De Simone (23′ st Tocila), Taverna (9′ st Patti), Scalzi, Buongiorno (18′ st Turco). Mandrino, Robotti, Farrauto, Pici. All.: Pietro Buttu