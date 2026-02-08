Code, ingorghi e due incidenti stradali ieri mattina sulla A12 a causa dell’asfalto sdrucciolevole per una grandinata

Lavagna (GE) – Ingorghi e code ieri mattina sull’autostrada A12, nel tratto tra Rapallo e Chiavari, per una violenta grandinata durata cinque minuti, che ha reso il manto stradale sdrucciolevole, per cui si sono verificati due incidenti distinti nelle due opposte carreggiate coinvolgendo una decina di auto. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e diverse ambulanze oltre ai medici e agli operatori sanitari inviati dal 118. I feriti sono stati portati all’ospedale di Lavagna con ferite e contusioni.