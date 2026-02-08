Esplode nella notte un altro sportello bancomat

Bianzé (VC) – La notte di venerdì, poco prima dell’alba, alcuni malviventi col volto travisato – gli inquirenti calcolano quattro persone come risulta dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza – hanno fatto saltare per aria con l’esplosivo il bancomat della Biver Banca a Bianzè che si affaccia su Piazza Sant’Eusebio. Sul posto i Carabinieri che stanno raccogliendo gli indizi necessari per fare piena luce sull’accaduto. Il colpo ha creato disagi alla cittadinanza in quanto ci vorrà tempo perché lo sportello torni in funzione, ma a marzo la filiale sarà aperta due giorni la settimana: il lunedì e il giovedì.