Novarese in lutto, è morta una giovane di 26 anni

Borgoanero ( NO) –Profondo cordoglio a Borgomanero per la scomparsa di Simona Cerutti, morta a soli 26 anni. La giovane, molto conosciuta in città e nella frazione di San Marco, lavorava a Cureggio presso il bar panetteria Fondovalle. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 Simona ha iniziato ad accusare un malore all’interno della propria abitazione. Con il passare delle ore le sue condizioni non sono migliorate e la madre ha allertato i soccorsi. Un’ambulanza l’ha quindi trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, ma nonostante la rapidità dell’intervento, per la giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduta prima di arrivare in ospedale.