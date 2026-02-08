Pallacanestro Serie A – Domenica da capogiro per la Bertram: Trieste battuta 104-99

Tortona (Bertram Tortona – Pallacanestro Trieste 104-99) – Domenica straordinaria per la Bertram Derthona Tortona, che vince 104-99 in rimonta dopo essere stata in svantaggio di 15 punti, segnandone 39 nel terzo quarto. Fondamentali i 37 punti con 8/11 da due e 6/10 dal perimetro di Prentiss Hubb, in uscita dalla panchina. Un jumper di Ezra Manjon e una penetrazione di Christian Vital firmano l’immediato 4-0 per i bianconeri in avvio di partita, ma non si fa attendere la reazione di Trieste. I giuliani toccano il temporaneo massimo vantaggio sul +7 (13-20) dopo un canestro di Juan-Toscano Anderson, a cui il Derthona risponde con un 6-0 di parziale. Il primo quarto si chiude sul 23-19 per gli ospiti. L’avvio di secondo quarto vede l’allungo di Trieste sul +11 (26-37) dopo una tripla piedi per terra di Jarrod Uthoff con 6:50 minuti da giocare. La Bertram tenta di rimettersi in partita, ma la domenica positiva della squadra di Israel Gonzalez non si ferma: i biancorossi toccano il +15 (32-47) con un’altra conclusione dall’arco di Toscano-Anderson, e resistono alla successiva ripresa bianconera. Sotto di 14 lunghezze (41-55) all’intervallo, la Bertram esce dagli spogliatoi con un terzo quarto al limite della perfezione, ricucendo lo svantaggio possesso dopo possesso e riaccendendo di euforia il pubblico della Nova Arena, esploso sulla giocata da 3+1 di Hubb con 2:01 sul cronometro nel periodo. Alla fine, sono 39 i punti che permettono agli uomini di Coach Fioretti di ritornare avanti sul 80-79. Gli ultimi dieci minuti sublimano la domenica straordinaria dei bianconeri. All’inizio di quarto quarto, le due squadre rimangono appaiate, ma dopo l’ennesimo canestro di Hubb che vale il 92-89 per la Bertram dà il via un parziale di 12-3 per i bianconeri. Trieste abbozza un tentativo di rimonta finale con la tripla di Jarrod Uthoff, ma la vittoria è ormai del Derthona, che ritorna al successo casalingo.

Betram Tortona – Pallacanestro Trieste

Parziali: 19-23, 41-55, 80-79

Betram Tortona : Vital 21, Hubb 37, Gorham 16, Manjon 2, Pecchia, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 11, Baldasso 2, Olejniczak 8, Biligha 5, Riismaa. All. Fioretti.

Trieste: Toscano-Anderson 12, Martucci N.E., Ross 10, Deangeli 4, Uthoff 13, Ruzzier 7, Sissoko 4, Candussi 10, Iannuzzi N.E., Brown 13, Brooks 4, Ramsey 22. All. Gonzalez.

Arbitri: Grigioni di Roma, Valleriani di Frosinone, Attard di Firenze.