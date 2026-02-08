Pallacanestro Serie B – Stop per Monferrato Basket: ennesima sconfitta stavolta contro Fidenza

Fidenza ( Foppiani Fulgor Fidenza – Monferrato Basket 111-78) – Starting five indedito per Coach Corbani, che schiera Guerra, Zanzottera, Marcucci, Dia e Iacorossi. Martinoni, tenuto in panchina per qualche acciacco fisico, è comunque iscritto a referto. Dia segna i primi punti della serata. I minuti iniziali sono giocati a ritmo lento. Zanzottera replica a Martini, portando il punteggio sul 10-14 al minuto 5. Break di Mantynen che, sfidato ai liberi, permette alla Foppiani di passare in vantaggio per la prima volta (20-18 al minuto 7). La Novipiù alterna buone difese ad errori di posizionamento ingenui; al primo mini-break, la Fulgor è avanti 27-20. La tensione in campo sale ad inizio secondo quarto. Mantynen è autore di oltre la metà dei punti per i padrini di casa, Zanzottera cerca di tenergli testa con il canestro del 30-27. Al minuto 13 il gioco viene interrotto per un problema al “PalaPratizzoli”. Lo stop è piuttosto lungo, con le squadre che tornano a tirare nella ruota per mantenere il feeling con il canestro. Si riparte con i canestri di Zucca e Caglio, e il ritmo sembra molto più elevato e fluido. Guerra sfrutta il blocco di Dia per segnare un tiro libero in azione, e Marcucci, nella discesa successiva, realizza la tripla che riporta avanti la MB (35-37); immediato il timeout chiamato da Fidenza. Si accende Zucca che, con una serie di realizzazioni consecutive, riporta Fidenza avanti (42-41) a pochi secondi dalla sirena finale del primo tempo. Sono quattro i giocatori della Novipiù che raggiungono la doppia cifra. Soddisfazione personale per Flueras, che con 3 triple in 17 minuti raggiunge quota 10 punti, seguito da Marcucci con 11 punti all’attivo. Rupil non va oltre i 13 punti con 1/7 da tre, mentre il top scorer rossoblù, a tratti unico terminale offensivo, è Zanzottera con 25 punti.La MB sembra aver finito la benzina: Fidenza segna con continuità, battendo la difesa rossoblù schierata o in transizione. Milovanovic entra in “striscia”, segnando 20 punti nel secondo tempo con 6 triple all’attivo (minuto 34). Placinschi segna il punto 100 per i gialloblù. La Fulgor schiera i giovani, ma la musica non cambia: termina 111-78 tra gli entusiasmi dei tifosi di Fidenza.

Paffoni fulgor Fidenza – Monferrato Basket

Parziali: 27-20; 42-41; 81-60

Fidenza : Mantynen 26 (4/9, 3/8), Milovanovic 20 (1/1, 6/10), Zucca 17 (1/5, 4/6), Centanni 13 (2/7, 3/3), Pezzani 12 (3/3, 2/3), Martini 10 (4/5), Placinschi 8 (4/5, 0/2), Ghidini 3 (1/2 da tre), Scattolin 2 (1/2), Mane, Caporaso (0/1, 0/1), Carnevale (0/1 da tre). All. A. Origlio.

Monferrato Basket.: Zanzottera 25 (11/17, 1/3), Rupil 13 (5/8, 1/7), Marcucci 11 (2/3, 2/6), Flueras 10 (0/1, 3/5), Guerra 7 (3/9, 0/2), Dia 6 (2/3), Caglio 4 (0/3, 1/4), Osatwna 2 (1/1, 0/1), Iacorossi (0/2 da tre), Mossi, Quaroni. Martinoni n.e. All. F. Corbani.