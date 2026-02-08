Proseguono i lavori dell’area logistica di San Michele

Alessandria – Si prevede che i lavori per la realizzazione del polo logistico di San Michele termineranno nell’estate del 2027 grazie all’accordo firmato con la Techbau di Novara che terminerà la grande opera sita in posizione strategica tra la A21 e la A26, a circa tre chilometri dal casello di Alessandria Ovest, a margine della strada provinciale 31, tra il carcere e la frazione Gerlotti. Si tratta di due grandi edifici logistici per una superficie complessiva di magazzino pari a 181.651 metri quadrati. A questi si aggiungono 4.575 metri quadrati destinati a uffici e 4.703 metri quadrati di mezzanini interni. Le strutture ospiteranno complessivamente 176 baie di carico, 171 parcheggi per mezzi pesanti e 672 posti auto. I due edifici, rispettivamente di 85 mila e 105 mila metri quadrati di superficie coperta, saranno predisposti per accogliere fino a otto comparti logistici indipendenti, ciascuno dotato di propri blocchi uffici e servizi. Il complesso comprenderà inoltre un locale di custodia e sorveglianza e un fabbricato servizi riservato ai trasportatori. Il nuovo polo logistico darà lavoro a oltre 550 persone.

Foto Techbau