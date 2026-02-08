Trova un marsupio con 1650 euro e lo consegna alla Polizia locale

Torino – Una disavventura a lieto fine e una storia di senso civico. Mercoledì 4 febbraio, un cittadino ha ritrovato a terra un marsupio contenente 1.650 euro in contanti e ha deciso di consegnarlo al Comando della Polizia Locale di corso Cincinnato 115, nei pressi di piazza Cirene, a Torino. Il ritrovamento è avvenuto non lontano dalla piscina Franzoj. All’interno del borsello erano presenti documenti personali che hanno consentito agli agenti di rintracciare rapidamente il proprietario, un esercente torinese. Nel giro di poche ore, alle 13.50, l’uomo ha potuto rientrare in possesso del marsupio, ancora incredulo per l’esito positivo della vicenda. Il proprietario del marsupio ha voluto comunque esprimere pubblicamente la propria gratitudine, affidando ai canali della Polizia Locale un messaggio di ringraziamento. Attraverso la posta elettronica, infatti, gli agenti hanno provveduto a recapitare una copia dei ringraziamenti scritti dal proprietario, grato per il senso civico dimostrato.