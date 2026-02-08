Valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina: due morti e un ferito

Albosaggia (SO) – Ieri verso mezzogiorno si è staccata una valanga sull’alpe Meriggio, nel Comune di Albosaggia, in Valtellina, che ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, inizialmente era stata registrata solo una vittima, un uomo di 46 anni, perché un altro sciatore di 35 anni, salito da solo in quota, risultava disperso. Purtroppo, però, è stato recuperato senza vita, mentre il terzo sportivo, compagno di avventura del 46enne, è riuscito a liberarsi autonomamente dalla coltre di neve che lo aveva travolto. Si troverebbe comunque in gravi condizioni. Le vittime sono Sebastiano Erba, 35 anni di Sondrio, e Alfio Muscetti, 46 anni di Sondalo. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza, mentre l’area è stata sorvolata dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.