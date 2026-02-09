Anziana soccorsa dai Carabinieri dopo giorni di silenzio: portata al Pronto Soccorso

Serravalle Scrivia (AL) – È stato l’allarme lanciato dai vicini, preoccupati per l’assenza di notizie da diversi giorni, a far scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia in soccorso di una donna di 95 anni. L’anziana viveva da sola e non dava segni di presenza nella propria abitazione, facendo temere il peggio. La 95enne trovata priva di sensi nella sua abitazione: ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Giunti sul posto, i militari hanno avviato immediati accertamenti senza riuscire a rintracciare parenti reperibili. Resosi necessario l’accesso forzato, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure, che hanno aperto la porta dell’abitazione. All’interno, la donna è stata trovata riversa a terra, priva di conoscenza e con una ferita alla testa, conseguenza di una caduta avvenuta dopo un improvviso malore.Sul luogo è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa: dopo le prime cure, l’anziana ha ripreso conoscenza ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Novi Ligure. I sanitari hanno escluso un immediato pericolo di vita, confermandone lo stato cosciente nonostante il prolungato periodo di isolamento. Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essere rimasta a terra per diversi giorni senza possibilità di chiedere aiuto. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’abitazione e il monitoraggio delle condizioni cliniche della paziente.