Calcio Serie A – l’Atalanta vince contro la Cremonese per 2-1

Bergamo ( Atalanta – Cremonese 2-1) – Il primo posticipo della 24ª giornata di Serie A registra il successo dell’Atalanta sulla Cremonese. La Dea si impone 2-1 alla New Balance Arena, dove Krstovic sblocca il risultato al 13’ con una giocata meravigliosa: Raspadori costruisce alla perfezione sulla destra e mette a centro area un delizioso cross di mancino che il montenegrino trasforma nel vantaggio atalantino, grazie a un movimento da attaccante vero. Samardzic colpisce poi una traversa, prima del raddoppio firmato da Zappacosta al 25’: Pasalic lancia in profondità il terzino azzurro, che vince il suo duello con Pezzella e trova il suo primo gol in campionato con un sinistro a giro imparabile. L’Atalanta è in netto controllo del match e lo conferma anche nel secondo tempo, non rischiando pressoché nulla fino ai minuti di recupero. Djuric impegna Carnesecchi in una gran parata, mentre Thorsby segna il 2-1 al 94’. Dopo il tris nerazzurro annullato a Djimsiti al 91’ (per un fuorigioco di Sulemana), gli ospiti riescono ad accorciare le distanze, ma nulla più. L’Atalanta vince infatti 2-1, risultato che le permette di ritrovare comunque il successo in campionato e di salire a 39 punti, sempre al settimo posto. Ferma a 23 punti resta invece la Cremonese, alla terza sconfitta consecutiva: la formazione di Nicola ora è sedicesima. Da monitorare in casa bergamasca restano però le condizioni di De Ketelaere, fermatosi nel riscaldamento prepartita a causa probabilmente di un risentimento muscolare al ginocchio destro.

Atalanta – Cremonese

Gol: 13’ Krstovic , 25’ Zappacosta , 45’+4’ st Thorsby

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini , Djimsiti , Kolasinac (14’ st Kossounou ); Zappacosta (14’ st Bellanova ), Ederson , Pasalic , Zalewski (25’ st Bernasconi ); Samardzic (25’ st Sulemana ), Raspadori (32’ st Musah ); Krstovic . In panchina.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca. All.: Palladino

Cremonese (3-5-2): Audero ; Ceccherini (39’ Terracciano ), Baschirotto , Luperto ; Barbieri (39’ st Zerbin ), Thorsby , Grassi (17’ st Payero ), Maleh , Pezzella ; Vardy (17’ st Sanabria ), Bonazzoli (1’ st Djuric ). In panchina.: Silvestri, Nava, Moumbagna, Floriani Mussolini, Pavesu, Folino. All.: Nicola

Arbitro: Piccinini