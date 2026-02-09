Donna di 79 anni muore nell’incendio di casa, il figlio finisce all’ospedale, illesi nuora e nipote che non erano in casa

Casaleggio Boiro (AL) – Stamane, per cause in corso di accertamento, una donna di 79 anni è morta nell’incendio della propria casa che si trova in località Cascina Bregna. I vicini hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati l’ambulanza del 118 di Ovada – ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana – i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare la dinamica del mortale incidente. Il figlio dì 55 anni, che viveva al secondo piano dello stesso stabile con la moglie e il figlio che al momento dell’incendio non si trovavano in casa, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Novi Ligure.