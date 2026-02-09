Pallacanestro Serie A -Olimpia Milano sbanca Treviso: vittoria di carattere

Treviso ( Universo Treviso – Olimpia Milano 71-76) – Missione compiuta per l’Olimpia Milano che a Treviso ritrova quel successo in campionato che le mancava da 2 settimane. Lo fa vincendo per 71-76, una gara non brillante, pur sempre guidata, mai dominata, ma spingendo quel tanto che basta per ottenere l’obiettivo. Il migliore è Marko Guduric con 17 punti, poi Mannion, LeDay, Brooks e Shields tutti con 10 punti segnati. Il primo canestro di Milano arriva dopo 150 secondi con Guduric, ma in difesa l’Olimpia è subito solida, tanto che comunque è quello del 2-3. Poi con Brooks l’EA7 prende per mano la partita fin dalle prime battute (4-11), ma poi l’attacco biancorosso si ferma di nuovo (15-16 al10’). Nel secondo periodo Milano prova prendere un po’ di più le misure della partita, trova i punti di Guduric e Shields, così prende un piccolo spunto all’intervallo sul 32-37. Milano prova anche ad allungare con Ellis e Dunston (39-47), ma non riesce mai realmente a scappare, così al 30’ è avanti ancora di un passo (52-57). È una battaglia, non bella, ma vera. L’Armani ancora una volta vede i fantasmi nell’ultimo periodo, così i padroni di casa al 37’ sono vicinissimi (67-69). Treviso sbaglia la tripla del sorpasso, poi è Ellis a chiudere i conti con i 4 punti (67-73 al 39’) che ridanno il sorriso a Milano.

Universo Treviso – Olimpia Milano

Parziali: 5-16; 32-37; 52-47

Treviso: Abdur Rakhman 19, Cappelletti 17, Pinkins 14, Weber 8, Torresani 5, Miaschi 4, Radosevic 3, Chillo 1, Boscolo, Guidolin, Spinazze. All. Nicola

Milano: Guduric 17, Mannion 10, Brooks 10, LeDay 10, Shields 10, Booker 4, Ellis 8, Dunston 5, Ricci 2, Tonut, Flaccadori, Diop. All. Poeta