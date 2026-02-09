Rapina nel centro storico di Genova: fermato un minorenne

Genova – Un intervento rapido della Polizia di Stato ha permesso di individuare in breve tempo il presunto responsabile di una rapina avvenuta nel centro storico di Genova. L’episodio si è verificato in serata, quando una persona seduta sui gradini della Chiesa di San Donato è stata avvicinata da un gruppo di giovani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, uno dei ragazzi avrebbe coperto il volto con un passamontagna e sottratto il telefono cellulare alla vittima, fuggendo subito dopo verso le vie limitrofe. Dopo il furto, l’uomo avrebbe cercato di rincorrere chi gli aveva portato via il dispositivo. In quel momento sarebbe stato bloccato e aggredito dagli altri componenti del gruppo, permettendo così al presunto autore materiale di allontanarsi ulteriormente. La vittima, ancora scossa dall’accaduto, è stata assistita sul posto dalle pattuglie delle volanti arrivate pochi minuti dopo la segnalazione. Gli operatori hanno avviato immediatamente le ricerche nell’area circostante, riuscendo a individuare un giovane ritenuto coinvolto nei fatti. Il ragazzo, trovato con un passamontagna compatibile con quello utilizzato durante la rapina, è stato accompagnato in Questura per ulteriori verifiche. Dalle successive analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona sarebbe emersa la sua presunta partecipazione all’episodio. Si tratta di un minorenne straniero di 17 anni. Le autorità sottolineano che la posizione del minore è attualmente al vaglio degli investigatori e che restano in corso ulteriori accertamenti. Come previsto dalla legge, la responsabilità penale potrà essere stabilita solo con eventuale condanna definitiva.