Sospese licenze di due bar nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano

Torino – Il Questore di Torino ha sospeso per 7 giorni e per 15 giorni la licenza di due esercizi pubblici rispettivamente nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano. Nel corso dei controlli, effettuati a partire da ottobre 2025 da parte degli agenti del Commissariato “San Paolo”, sono stati individuati e sanzionati alcuni soggetti per uso di sostanze stupefacenti e denunciati altri per porto illegale di armi. In uno dei controlli è stato inoltre sequestrato un teaser, occultato da un avventore sotto un porta tovaglioli del locale. Nell’ambito delle continue attività di contrasto che hanno anche portato a vari arresti e denunce, nell’area di Barriera di Milano è stata anche sospesa la licenza, con contestuale chiusura al pubblico per 15 giorni, di un bar di Via Palestrina, a partire dal 5 febbraio. A seguito di diversi controlli effettuati dal personale del Commissariato di zona, anche congiuntamente a militari dell’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, da settembre 2025 scorso a fine gennaio 2026, è stata riscontrata la presenza nel locale di persone gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti, di armi e di sfruttamento della prostituzione. Durante un controllo effettuato a fine ottobre, due persone sono state denunciate in stato di libertà per il possesso di cocaina, in un caso occultata in una scarpa, nell’altro pronta all’uso su un vassoio. Nell’ultimo controllo effettuato a fine gennaio, il bar è stato anche sanzionato per diverse violazioni amministrative.