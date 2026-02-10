Calcio Coppa Italia – Il Como batte il Napoli ai rigori: ora semifinale con l’Inter

Napoli (Napoli – Como 1-1 (7-8 d.c.r) – Saranno il Como e l’Inter a sfidarsi in semifinale nella Coppa Italia 2025/2026: al Maradona, la formazione di Fabregas batte 8-7 il Napoli dopo i calci di rigore, con i tempi regolamentari che si chiudono sull’1-1. I campioni d’Italia partono meglio e schiacciano i lariani, che sono però i primi a segnare: Olivera abbatte Gutiérrez in area e al 39’ provoca il rigore trasformato da Baturina. A inizio ripresa, però, arriva subito il pareggio del solito Vergara, a segno nel primo minuto del secondo tempo. Il risultato non cambia più e si va dagli undici metri, con Fabregas che toglie Nico Paz nel finale inserendo Vojvoda. Dal dischetto si va ad oltranza dopo gli errori di Lukaku e Perrone, ma quello decisivo è di Lobotka, che si fa ipnotizzare da Butez. Fa festa il Como, che ora lancia la sfida a Chivu. A Conte, invece, resta ormai solo il campionato.

Napoli – Como

Gol: : 39′ rig. Baturina , 1′ st Vergara

Rigori: Da Cunha (C) gol, Politano (N), gol, Douvikas (C) gol, Lukaku (N) sbagliato, Baturina (C) gol, Spinazzola (N), gol, Perrone (C) parato, Alisson (N) gol, Smolcic (C) gol, Elmas (N) gol, Diego Carlos (C) gol, Milinkovic-Savic (N) gol, Vojvoda (C) gol, Gutiérrez (N) gol, Valle (C) gol, Lobotka (N) parato

Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (15′ st Alisson), Lobotka, Elmas, Olivera (15′ st Spinazzola); Vergara (29′ st Gutiérrez), Giovane (15′ st Politano); Højlund (29′ st Lukaku). In panchina.: Meret, Contini, Buongiorno, Prisco, De Chiara. All.: Conte

Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Ramón (8′ st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (22′ st Da Cunha); Addai (22′ st Rodriguez), Caqueret (8′ st Douvikas), Baturina; Nico Paz (37′ st Vojvoda). In panchina.: Törnqvist, Vigorito, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Pisati, Van der Brempt. All.: Fabregas

n

Arbitro: Manganiello