Calcio Serie B -L’Entella schiaccia il Cesena: termina 3-1

Chiavari ( Virtus Entella – Cesena 3-1) – È dell’Entella il primo squillo della gara, Debenedetti servito in area si gira e va a calciare, deviazione in corner. Cuppone abilissimo ad arrivare su tutte le palle sporche si crea un’occasione al 15’, destro a giro sul palo opposto, fuori la sua conclusione. Azione favolosa di Karic che strappa palla a centrocampo, conduce e va a calciare da fuori, sinistro imparabile, Entella avanti al 26’. Ribalta il fronte il Cesena con Shpendi, Bisoli servito in area va a calciare praticamente a botta sicura, Di Mario si immola con la schiena e salva l’Entella. Insistono i bianconeri con due tiri dal limite, fa muro la difesa biancoceleste. Sponda per Shpendi che calcia da fuori, alto. Il secondo tempo ricomincia da un tiro di Debenedetti, questa volta con una staffilata da fuori che impegna Klinsmann. Sponda di Cuppone per Debenedetti, deviazione provvidenziale di un difensore cesenate. Palla recuperata da Debenedetti sull’out di destra e suggerimento per Cuppone che va all’uno contro uno, sinistro incrociato dal limite, raddoppia l’Entella. Minuto 52, 2-0. Suggerimento per Cerri che si allarga sulla destra per calciare, fuori il suo tentativo. Castrovilli controlla al limite e prova a piazzare a giro, alto. Traversone dalla destra, Cerri riesce a prendere posizione in area, a trovare l’impatto col pallone e ad accorciare. 2-1 al 77’. Calcio d’angolo di Karic, Tirelli si coordina in area, il portiere è superato, Entella di nuovo avanti di due lunghezze. 3-1 all’83’. Finisce così, i tre punti sono biancocelesti.

Virtus Entella – Cesena

Gol: 26’ Karic , 53’ Cuppone , 77’ Cerri , 83’ Tirelli

Virtus Entella: Colombi, Alborghetti, Squizzato (88′ Nichetti), Bariti (64’ Mezzoni), Karic, Cuppone (76’ Tirelli), Marconi, Debenedetti (87′ Turicchia), Parodi (64’ Del Lungo), Franzoni, Di Mario. In panchina: Del Frate, Siaulys, Pinheiro, Benedetti, Pilati. All. Chiappella

Cesena FC: Klinsmann, Ciofi, Amoran, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Francesconi (46’ Berti), Bastoni (71’ Vrioni), Frabotta (63’ Corazza), Olivieri (46’ Castrovilli), Shpendi (46’ Cerri). In panchina: Siano, Ferretti, Arrigoni, Guidi, Zaro, Magni, Piacentini. All. Mignani

Arbitro: Luca Massimi di Termoli