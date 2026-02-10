Calcio Serie B -Rimonta Palermo sulla Samp: finisce 3-3

Genova ( Sampdoria – Palermo 3-3) – il Var è ancora protagonista allo Stadio Luigi Ferraris. Dove si gioca l’anticipo del turno infrasettimanale in Serie B in campo per la 24esima giornata di campionato (la quinta nel girone di ritorno) tra Sampdoria e Palermo. Al 7′ l’ex di turno Brunori scavalca il portiere rosanero Joronen con un cucchiaio al miele, ma gli arbitri in campo segnalano una posizione di fuorigioco dell’attaccante della Sampdoria, poi confermata dal Var. L’episodio contestato arriva al 34′, quando Pierozzi va in rete su sponda di Pohjanpalo, pescato in area da una rabona di Johnsen. Richiamato dal Var a rivedere l’azione a bordo campo, l’arbitro Di Marco annulla il goal per un contatto aereo tra Bani e Conti, caduto dopo la rimessa laterale battuta da Augello. L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi viene ammonito per proteste. Poco dopo viene espulso (sempre per proteste) il tecnico della Sampdoria, Salvatore Foti. Poi il Palermo passa comunque in vantaggio grazie a un’autorete di Abildgaard nei minuti di recupero del primo tempo. A inizio ripresa la Sampdoria pareggia con Begic su assist di Di Pardo al 50′ e 4 minuti dopo completa la rimonta grazie al goal di Pierini prima del 3-1 segnato da Cherubini al 68′. Dieci minuti più tardi il Palermo riapre la partita grazie al goal dell’ex di Augello e al 92° pareggia con Ceccaroni, autore del 3-3. Il Palermo è quarto in classifica con 45 punti, 19 in più della Sampdoria, quattordicesima a quota 26.

Palermo – Sampdoria

Gol: p.t. 47′ Abildgaard aut.; s.t. 5′ Begić, 9′ Pierini, 23′ Cherubini, 33′ Augello, 48′ Ceccaroni

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadžikadunić, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Conti (1′ s.t. Ricci), Henderson (30′ s.t. Barák), Cicconi; Begić (18′ s.t. Cherubini), Pierini (47′ s.t. Riccio); Brunori (18′ s.t. Soleri).

In panchina : Ghidotti, Coda, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Casalino, Diop. Allenatore: Gregucci.

Palermo (3-4-2-1): Jaronen; Peda (17′ s.t. Ceccaroni), Bani, Magnani (21′ s.t. Le Douaron); Pierozzi, Gomes (1′ s.t. Segre), Ranocchia (38′ s.t. Gyasi), Augello; Palumbo, Johnsen (38′ s.t. Vasic); Pohjanpalo. In panchina: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.