Calcio Serie C – Il Potenza rimonta due volte: finisce 2-2

Caravaggio ( Atalanta U23 – Potenza 2-2) – Emozioni, gol e un finale al cardiopalma. Termina 2-2 la sfida tra Atalanta U23 e Potenza allo stadio Comunale, un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri, capaci di portarsi due volte in vantaggio ma sempre ripresi dalla tenacia degli ospiti. La squadra di Bocchetti accarezza addirittura il sogno dei tre punti in pieno recupero, quando Misitano trova la rete del 3-2, ma l’urlo di gioia viene strozzato dal fischio dell’arbitro Maresca per un fuorigioco di Cortinovis. primo tempo è a tinte nerazzurre. L’Atalanta crea pericoli con Cissè e Vavassori, mentre il Potenza recrimina per un rigore non concesso dopo revisione FVS. Il vantaggio meritato arriva proprio allo scadere della frazione: al 45’+2 Panada scodella per Levak che beffa la retroguardia lucana e firma l’1-0.La ripresa è un ottovolante. Al 68′ il Potenza pareggia con Schimmenti, bravo a trafiggere Vismara con un mancino potente. L’Atalanta non ci sta e rimette la testa avanti all’80’ con Manzoni, il cui destro dal limite, deviato, inganna Cucchietti per il 2-1. Sembra fatta, ma appena due minuti dopo (82′) gli ospiti gelano il Comunale: Adjapong colpisce la traversa e sul tap-in il più lesto è Mazzeo che sigla il 2-2

Atalanta U23 – Potenza

Gol: 45′ +2′ Levak , 68′ Schimmenti , 80′ Manzoni , 82′ Mazzeo

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Obric, Berto; Bergonzi, Levak, Panada, Steffanoni (76′ Ghislandi); Manzoni (87’87’ Cortinovis), Vavassori (76′ Cassa); Cissè (69′ Misitano). In panchina: Zanchi, Torriani, Simonetto, Comi, Pounga, Guerini, Riccio, Navarro, Idele, Mencaraglia, Zanaboni. Allenatore:Bocchetti

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan (75′ Adjapong), Camigliano, Riggio, Balzano; Castorani (89′ Bura), Felippe, De Marco; Schimmenti (89′ Delle Monache), D’Auria (56′ Mazzeo), Maisto (56′ Erradi). In panchina: Franchi, Guiotto, Landi, Loiacono, Ragone, Gabriele. Allenatore: Gerardo Alfano

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli.