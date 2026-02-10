Incidente in autostrada: nove persone ferite

Milano – Sei ambulanze, due automediche e poi diversi mezzi dei vigili del fuoco e della polizia stradale. La scena sull’Autostrada A4, nel tratto tra le uscite Trezzo Sull’Adda e Cavenago Cambiago, ieri sera, sembrava di quelle da far temere il peggio. Invece, per fortuna, l’incidente, avvenuto esattamente alla 23:06, non ha provocato feriti gravi. Secondo le prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate in direzione Milano. Dopo lo schianto, una delle vetture si sarebbe ribaltata. Complessivamente sono 9 le persone rimaste coinvolte ma nessuno sembra essere in gravi condizioni. I pazienti – tra i 23 e 34 anni – sono stati trasportati in diversi ospedali della zona in codice giallo: San Raffaele, Policlinico di Milano, Papa Giovanni XXIII, San Gerardo e Niguarda. Il traffico lungo l’Autostrada è stato rallentato onde permettere ai soccorritori di lavorare. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco hanno riferito che tutti i feriti sono usciti autonomamente dagli abitacoli dei veicoli coinvolti. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polstrada di Novate.