Muore bimba di due anni, arrestata la madre

Bordighera (IM) – La madre di Beatrice, una bambina di appena due anni trovata deceduta in casa – una villetta di Bordighera – è stata arrestata dai Carabinieri giunti sul posto per omicidio preterintenzionale. Si tratta di Manuela Aiello, 39 anni. La procura della Repubblica di Imperia ha ottenuto la misura cautelare dopo un lungo interrogatorio nella caserma dei Carabinieri di Bordighera. La donna, che ai militari aveva raccontato di una caduta accidentale nella villetta di famiglia, sulla sommità di Montenero, si sarebbe contraddetta più volte ed è finita nel carcere di Genova Pontedecimo. Manuela Aiello aveva detto che la morte della piccola, trovata piena di lividi, aveva parlato di una caduta accidentale della piccola. Una versione che non ha convinto il pubblico ministero Veronica Meglio che aveva effettuato in mattinata un accurato sopralluogo, affiancata dai Carabinieri. In particolare il racconto della donna sarebbe smentito dalla relazione del medico legale che riferisce di numerosi traumi volontari, alcuni dei quali inferti con oggetti contundenti, e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stata proprio Manuela Aiello, ieri mattina, a dare l’allarme al 118. Non riusciva a svegliare la figlia. Le squadre dell’automedica e dell’ambulanza si sono prodigate nel tentativo di rianimare la piccola Beatrice senza esito. La morte è stata per arresto cardiocircolatorio. Gli inquirenti non hanno creduto alla versione della mamma che ha detto come il giorno prima la bambina era caduta da una scala, ma che sembrava stare bene. La raccolta di testimonianze è durata per tutta la giornata, come gli accertamenti all’interno dell’abitazione dove sono entrati in scena gli esperti dell’Arma che hanno effettuato vari sopralluoghi alla ricerca di elementi di prova.