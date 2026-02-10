Partita finita in rissa, sconfitta a tavolino per i due club e squalificati tutti i giocatori

Tortona (AL) – Sconfitta a tavolino per entrambe le squadre, 300 euro di multa a testa e 2 turni di squalifica a tutti i calciatori espulsi dal campo. È questa la decisione del giudice sportivo susseguente al rapporto arbitrale relativamente a Derthona – Sc Asti, campionato provinciale Allievi 2010 sospesa per una maxi rissa avvenuta sugli spalti ma che ha coinvolto anche qualche giocatore che dal campo ha tentato di scavalcare la recinzione. Nella vicenda era emersa anche l’aggressione del genitore d’un calciatore della compagine astigiana nei confronti di un tesserato minorenne del Derthona, in tribuna in quell’occasione perché squalificato.