Un arresto per spaccio a Torino: sequestrato quasi un chilo di cocaina

Torino – La Polizia di Torino ha arrestato un cittadino albanese di quarantadue anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di attività info-investigativa gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato, in zona Vanchiglietta, un’attività di spaccio portata avanti da un uomo residente nel quartiere. Nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno rintracciato l’uomo che, in compagnia di una donna, stava uscendo dal proprio alloggio per salire su un’auto posteggiata nelle vicinanze. Sottoposti a controllo personale e domiciliare gli operatori hanno rinvenuto 215 euro in banconote di piccolo taglio e una busta, nascosta tra il riso sfuso, contenente quasi un kilo di cocaina, oltre a materiale da confezionamento, da taglio e a diversi involucri in plastica trasparente contenente la stessa sostanza stupefacente.