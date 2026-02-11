Calcio Serie B -Finisce senza reti tra Bari e Spezia

Bari ( Bari – Spezia 0-0) – Tutto è sembrata, tranne una partita da vincere a tutti i costi quella tra Bari e Spezia. Gli aquilotti confermano la crisi di prestazione e risultati, giocando solo a tratti e soprattutto grazie al ritmo soporifero di una sfida tra due serie candidati alla retrocessione. Alla fine le occasioni più clamorose le hanno i padroni di casa, propiziate da spunti di Dorval, unico in campo ad avare la capacità di saltare gli avversari. Tra gli aquilotti la cronica mancanza di qualcuno che la spinga dentro, anche quando il pallone filtra in area piccola. Troppo poco per andare a letto sereni.

Bari – Spezia

Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Pucino (c), Odenthal (31’st Mantovani), Cistana, Cavuoti (20’st Rao), Verreth (25’pt Braunoder), Traore (31’st Esteves), Dorval, Piscopo, Çuni (31’st Pagano), Moncini. In panchina.: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Bellomo, Maggiore, Mane, Stabile. All. M. Longo

Spezia (3-5-2): Radunovic, Matějů, Hristov (c), Bonfanti (13’st Beruatto), Vignali (26’st Sernicola), Comotto (45’st Adamo), Romano, Bellemo (26’st Valoti), Aurelio, Artistico, Skjellerup (13’st Di Serio). In panchina: Mascardi, Loria, Ruggero, Nagy, Bertoncini, Lorenzelli, Vlahovic. All. R. Donadoni

Arbitro: Sig. Daniele Doveri (Roma1);