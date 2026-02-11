Calcio Serie C – Finisce a reti inviolate tra Alcione Milano e Ospitaletto

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Ospitaletto 0-0) – Pareggio casalingo per l’Alcione Milano che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Breda di Sesto San Giovanni ha impattato a reti inviolate contro l’Ospitaletto. Un punto che alla fine ha permesso ad entrambe le squadre di muovere la propria classifica, con i milanesi che salgono a quota 40 mentre la formazione guidata da Andrea Quaresmini si porta a quota 28.Il primo squillo del match al 3′ è dell’Alcione con il tiro di Bright che su cui si esalta Sonzogni. Rispondono gli ospiti al 15′: Maucci serve in verticale Torri, il cui diagonale viene bloccato da Agazzi. Poco dopo la mezz’ora ci prova nuovamente Bright dalla distanza, conclusione alta, un minuto dopo ci prova Bertoli per l’Ospitaletto, ma il tiro è debole. Al 40′ traversone insidioso di Messaggi, Agazzi è attento e allunga in corner. Poco prima del duplice fischio alto di poco il tiro di Panatti. Nella ripresa le occasioni latitano. Al 24′ punizione di Morselli, respinge di testa Bertoli ben appostato sul primo palo, al 27′ occasionissima per l’Ospitaletto: ci vuole un super Agazzi prima su Gobbi poi sul tap-in di Bertoli per evitare il gol. E’ ancora 0-0. Al 29′ diagonale di Gobbi, intervento provvidenziale di Ciappellano. Al 38′ ancora Ospitaletto vicino al gol: sugli sviluppi di un corner è Gobbi a colpire un palo. Poi di fatto non succede più niente. Finisce a reti inviolate.

Alcione Milano – Ospitaletto

Alcione Milano (3-5-2): F. Agazzi, F. Pirola, D. Ciappellano, S. Giorgeschi, G. Renault ( 33′ st Invernizzi), M. Muroni, G. Galli, K. Bright , G. Scuderi, M. Tordini (11′ st Pitou), V. Plescia ( 11′ st Morselli) In panchina: F. Raffaelli, P. Chierichetti, A. Miculi, J. J. Lanzi, R. Rebaudo, D. Olivieri, M. Marconi F. Gallazzi. All: Cusatis Giovanni

Ospitaletto (3-4-1-2): L. Sonzogni, M. Gualandris, R. Nessi, M. Possenti, S. Sina, M. Ievoli, M. Panatti, C. Messaggi ( 35′ st Maffioletti), G. Maucci (↓ 25′ st), A. Torri ( 25′ st Gobbi), M. Bertoli ( 42′ st Mondini). In panchina: R. Mundi, S. Cortese, M. Scheffer Bracco, F. , L. Sinn, P. Tornaghi, L, M. Guarneri , M. Casali, G. De Matteis. All: Quaresmini Andrea

Arbitro: Acquafredda