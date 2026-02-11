Calcio Serie C – L’Inter U23 non sfonda nonostante la superiorità numerica: 0-0 col Lumezzane

Monza ( Inter U23 – Lumezzane 0-0) – L’Inter U23 non riesce a portare a casa l’intera posta in palio nonostante un Lumezzane in 10 uomini dal 50′: finisce 0-0 a Monza. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri hanno preso campo nella ripresa. Bravo in più occasioni il portiere Drago, migliore in campo nei rossoblù e non solo, protagonista di diverse buone parate tra cui un gran miracolo su Lavelli. Anche il collega Calligaris ha messo la propria firma sulla gara, neutralizzando uno slalom di Rocca al 53′. E’ stata l’ultima occasione della gara per il Lumezzane, anche se nel finale la squadra di Vecchi non è riuscita a imprime il proprio marchio sulla gara, con le maglie della difesa ospite che si sono strette al punto da soffocare l’attacco dell’Inter. Un punto agrodolce quindi per i nerazzurri, che vengono superati dal Trento in classifica ma restano al settimo posto agganciando il Cittadella.

Inter U23 – Lumezzane

Inter u23 (3-5-2) : Calligaris; Stante, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo (dal 69′ Berenbruch), Fiordilino (dall’83 Kaczmarski), Topalovic (dal 75′ Mosconi) Kamaté; Lavelli (dall’83 Agbonifo), La Gumina (dall’83’ Iddris). In panchina Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Alexiou, Venturini, David, Bovio, Amerighi.. Allenatore: Stefano Vecchi

Lumezzane (4-2-3-1): Drago; Mancini, Deratti, Stivanello, Moscati; Rocca (dal 90′ Colangiuli), Paghera; Iori (dal 65′ Anatriello), Rolando (dal 90′ Riahi), Ghillani (dal 58′ Ndiaye); Caccavo (dal 65′ Ferro). In panchina: Filigheddu, Battagliola, De Marino, Napolitano, Scanzi, Monachello. Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Leorsini (sez. Terni)