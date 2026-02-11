Calcio Serie B – Monza fermato al Druso dal Sudtirol: finisce 0-0

Bolzano ( Sudtirol – Monza 0-0) – Nella ventiquattresima giornata di Serie BKT il Sudtirol blocca il Monza sullo 0-0 a Bolzano. I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie e un pareggio e partono aggressivi. Al 13’ Crnigoj prova col sinistro, ma Azzi devia in corner. La gara è equilibrata e tattica. Il Monza sfiora il vantaggio al 19’ quando Carboni irrompe di testa su corner di Colpani e va vicinissimo al gol. Dopo una fase di gioco molto bloccata, il Sudtirol prova a farsi vedere col tiro da fuori di Veseli al 39’, ma la mira è sballata. Il primo vero intervento di Thiam arriva al 41’: tempestiva l’uscita del portiere biancorosso sull’inserimento di Tronchin. Si va al riposo sullo 0-0. E i brianzoli vanno vicinissimi a sbloccare la gara al 77’, quando dopo una bella azione palla a terra Petagna fa da sponda per Carboni che controlla in corsa e calcia benissimo: Adamonis si supera alzando in corner. Sugli sviluppi dell’angolo Birindelli crossa in mezzo dove Delli Carri impegna ancora il portiere avversario con una splendida girata in acrobazia. Si accende la gara del Druso e anche il Sudtirol ha una chance per passare in vantaggio. Al 81’ Pecorino fallisce l’appuntamento col 1-0 colpendo malissimo il pallone davanti a Thiam. Entrambe le squadre vogliono il gol da tre punti e la partita ora sembra vivere il suo momento decisivo. Obiang pesca con un lancio perfetto Birindelli, ma Adamonis esce con reattività. Al i brianzoli chiedono un rigore, ma l’arbitro non è della stessa idea e la gara finisce senza reti, punteggio che in casa brianzola mancava da quasi un anno esatto, Monza-Lecce del 16 febbraio 2025.

Sudtirol – Monza

Sudtirol: Adamonis M., El Kaouakibi H., Kofler R., Veseli F., Molina S., Crnigoj D. (dal 26′ st Tait F.), Tronchin S. (dal 19′ st Frigerio M. R.), Casiraghi D. (dal 44′ st Bordon F.), Davi S. (dal 1′ st Davi F.), Verdi S. (dal 19′ st Tonin R.), Pecorino E.. In panchina: Bordon F., Borra D., Brik D., Cragno A., Davi F., Frigerio M. R., Mancini D., Masiello A., Odogwu R., Sabatini C., Tait F., Tonin R. Allenatore: Castori F.

Monza : Thiam D., Bakoune A., Carboni A., Lucchesi L. (dal 30′ st Birindelli S.), Delli Carri F., Pessina M., Colombo L. (dal 1′ st Obiang P.), Azzi P., Colpani A. (dal 1′ st Ciurria P.), Cutrone P. (dal 19′ st Balde K.), Mota D. (dal 1′ st Petagna A.). In panchina : Alvarez A., Balde K., Birindelli S., Brorsson A., Capolupo S., Caso G., Ciurria P., Forson O., Hernani, Obiang P., Petagna A., Pizzignacco S. Allenatore: Bianco P.

Arbitro: Mucera di Palermo