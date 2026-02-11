Calcio Serie C – Pareggio per 2-2 tra Novara e Albinoleffe

Novara ( Novara – Albinoleffe 2-2) – Pareggio casalingo per il Novara che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Silvio Piola ha impattato 2-2 contro l’Albinoleffe. Un punto che alla fine permette ad entrambe le squadre di muovere la propria classifica con gli azzurri che salgono a quota 29 mentre i bergamaschi salgono a quota 30. Dopo dieci giri di lancette l’Albinoleffe passa in vantaggio dagli undici metri, l’arbitro infatti assegna una calcio di rigore agli ospiti per un fallo di Basso su Lombardi. Dal dischetto è lo stesso Lombardi a stappare il match. Poco dopo la mezz’ora ancora Albinoleffe: Parlati per Lombardi, il cui mancino si spegne però a lato. Al 39′ si vede nuovamente in avanti il Novara con Basso che però sugli sviluppi di un corner non trova l’impatto con il pallone da buona posizione. Nella ripresa il Novara aumenta i giri del proprio motore e all’11’ arriva il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Khailoti di testa colpisce la traversa e rimbalza addosso a Baldi terminando in rete. Al 21′ ancora Novara vicino al gol con il colpo di testa di Alberti fuori di poco. Al 28′ il Novara ribalta la partita con Da Graca, che riceve una palla lunga e davanti a Baldi non sbaglia. La reazione dell’Albinoleffe è però imminente: al 38′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Astrologo è infatti Parlati di testa a rimettere in equilibrio l’incontro. Poi di fatto non succede più niente, 2-2 è il risultato finale.

Novara – Albinoleffe

Gol: 1’pt Rig. A. Lombardi , 11′ st AUTOGOL , 28′ st C. Da Graca , 36′ st S. Parlati

Novara (3-4-2-1): E. Boseggia, A. Cannavaro, F. Lorenzini, O. Khailoti, L. D’Alessio, R. Collodel, G. Basso, G. Agyemang, N. Ledonne ( 43′ st Dell’Erba ), R. Arboscello ( 14′ st Morosini), T. Alberti ( 27′ st Da Graca). In panchina: M. Rossetti, M. Raffaelli, J. Scarpetta, S. Lartey, M. Malaspina, D. Bertoncini, A. Citi, E. Lanini, D, C. , R. Ranieri, L, A. Cortese. All: Dossena Andrea

Albinoleffe (3-5-2): G. Baldi, G. Sciacca, S. Potop, E. Giannini, B. Barba (Ciko 40′ pt), M. Agostinelli ( 1′ st Mandelli), A. Astrologo, S. Parlati, M. Ambrosini, A. Lombardi (14′ st Franchini), L. Sorrentino. In panchina: S. Di Chiara, L. Facchetti, , G. Sali , M. Angeloni, E. Sottini, E. Borghi. All: Lopez Giovanni

Arbitro: A. Migliorini