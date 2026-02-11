Calcio Serie C – Sconfitta interna per la Pro Vercelli: il Vicenza passa al Piola

Vercelli ( Pro Vercelli – Vicenza 1-2) – Al 39′ la Pro Vercelli ricorre all’ Fvs per un presunto fallo di Zonta nell’area della Pro su Comi che crolla a terra. Ma l’esito non porta ad alcun provvedimento contro Zonta. Al 60′ è il Vicenza a chiedere l’intervento del Fvs per un presunto tocco di mano del difensore Marchetti. Ma il pallone è stato colpito prima di piede e poi con il braccio ma non è punibile l’intervento.l 66′ l’arbitro concede il rigore alla Pro Vercelli per una trattenuta ad un giocatore dei bianchi. Il Vicenza chiede l’Fvs ma il provvedimento rimane solo che Gagno para il penalty di Comi. Dopo il rigore sbagliato e l’ingresso di Morra e Rauti sono i due nuovi attaccanti a rendersi pericolosi prima Morra viene fermato in angolo, poi Rauti conclude con il salvataggio sulla linea. Il Vicenza passa al 73′ con bella azione di Rauti con Zonta che tocca quasi sulla linea ed insacca. La Pro Vercelli pareggia quasi immediatamente con un azione di Burruano che centra sulla destra dove arriva Agka Akpro in solitudine ed insacca. Al 85′ gran gol di Rauti: dopo una prima conclusione la palla torna all’attaccante che insacca di precisione e di forza! Gran gol e decisivo l’ingresso di Rauti determinante nei due gol!

Pro Vercelli – Vicenza

Gol: 74′ Zonta , 76′ Akpa Akpro , 86′ Rauti

Pro Vercelli(4-3-3): Livieri; Piran (dal 77′ Perotti), Marchetti, Coccolo, Furno (dal 77′ Carosso); El Bouchataoui (dal 77′ Huiberts), Iotti, Burruano; Akpa Akpro (dal 92′ Mallahi), Comi (dall’81’ Rutigliano), A. Sow. A disposizione: Anfossi, Rosin, Ronchi, Pino, Zacchera, Boufandar, Clemente, Regonesi. All. Santoni.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Benassai; Caferri, Zonta, Rada, Pellizzari, Sandon; Capello (dal 70′ Rauti), Stuckler (dal 70′ Morra). A disposizione: Basso, Massolo, Carraro, Cavion, Golin, Tribuzzi, Alessio, Vescovi, Talarico. All. Gallo.

Arbitro: Sig. Valerio Vogliacco di Bari;