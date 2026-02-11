Fallita la Barabino Salumi storica azienda fondata a Torre Garofoli nel 1885

Tortona (AL) – I responsabili della Barabino Salumi di Torre Garofoli, sobborgo di Tortona, hanno portato i libri in tribunale. Fallimento in proprio, cessazione di attività e undici famiglie senza reddito in toto o in parte. La Barabino Salumi di Torre Garofoli, nata nel 1885 da un allevamento di suini, nel 1919, è stato fondato il Salumificio, noto in tutta Italia per i prodotti di qualità. Negli ultimi anni la crisi e la perdita di molti clienti fino all’epilogo dei giorni scorsi quando il titolare si è visto costretto a portare i libri in Tribunale.

Undici i dipendenti che attendono l’indennità di disoccupazione.