Incidente mortale a Caselle Torinese: auto esce di strada e si ribalta in un canale: muore uomo di 55 anni

Caselle Torinese (TO) – Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in via Mappano a Caselle Torinese. Un’auto Fiat Panda che viaggiava verso il centro della cittadina è uscita di strada ribaltandosi in un canale a bordo carreggiata, uscendo di strada a destra. I sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati con le ambulanze e con l’elisoccorso, hanno provato a rianimare il conducente, Davide Della Giovampaola (nella foto sotto) di 54 anni, residente nella cittadina, ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti di Caselle Torinese, Torino Centrale e del nucleo speleo-alpino-fluviale. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che stanno cercando di capire la dinamica, mentre della viabilità si sono occupati gli agenti della polizia locale. La strada (che è anche la provinciale 12) è stata chiusa al traffico fino alla rimozione del veicolo e della salma.