La Guardia di Finanza ha scoperto un “corto circuito” finanziario di due società immobiliari collegate

Tortona (AL) – La Guardia di Finanza di Tortona, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di 24 immobili di tipo residenziale, commerciale e autorimesse, tra le province di Alessandria e Pavia. I Finanzieri hanno scoperto una sorta di “corto circuito” finanziario per cui una società con sede a Tortona, e attiva nel settore della compravendita di immobili, simulava la cessione a terzi ma gli immobili erano ceduti a imprese riconducibili sempre agli stessi amministratori, oppure fingevano la vendita a prezzi molto più bassi rispetto alla quota di mercato per sfuggire alla procedura di riscossione forzata a fronte di debiti nei confronti del Fisco per oltre 700.000 euro. Non basta, perché la società immobiliare in oggetto, a partire dal 2022, aveva “delegato” la riscossione di alcuni affitti, relativi agli immobili di proprietà della società verificata, una seconda società di un tizio risultato socio unico di entrambe le imprese, evadendo anche in questo caso la denuncia dei redditi.